В Минприроды рассказали, ждать ли омичам нашествия волков после миграции косуль

В Управлении по охране животного мира министерства природных ресурсов и экологии Омской области прокомментировали страхи омичей, связанные с миграцией косуль. За последние недели косули буквально заполонили юг Омской области, некоторые из них были замечены и в самом Омске.
Уязвимость животных в этот период их жизни уже заставила активизироваться браконьеров. Местные жители считают, что вскоре охоту на них откроют не только люди. Омичи ожидают нашествия волков.
В Управлении по охране животного мира проводят круглосуточное патрулирование в целях защиты животных от браконьерства. За время патрулирования что никаких следов обитания хищников в местах миграций и концентраций косуль замечено не было. Кроме того, с повышением температуры воздуха, косули возвращаются к своим привычным местам обитания.