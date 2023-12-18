В Минприроды рассказали, ждать ли омичам нашествия волков после миграции косуль

В Управлении по охране животного мира проводят круглосуточное патрулирование в целях защиты животных от браконьерства. За время патрулирования что никаких следов обитания хищников в местах миграций и концентраций косуль замечено не было. Кроме того, с повышением температуры воздуха, косули возвращаются к своим привычным местам обитания.