Владивосток лидирует в голосовании за молодежную столицу России

Чтобы поддержать город, нужно оставить свой голос на сайте Росмолодежи до 20 декабря.
Как отмечает пресс-служба краевого департамента по делам молодежи, город-победитель на целый год становится молодежной столицей России, что влечет за собой бонусы, среди которых — проведение мероприятий федерального масштаба, дополнительный грантовый конкурс для молодежи города и многие другие.
«Пройти регистрацию на сайте можно с помощью портала Госуслуг, страницы во “ВКонтакте” или портала “Добро.ру”», — добавили специалисты департамента.