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Владивосток лидирует в голосовании за молодежную столицу России

Владивосток уже набрал больше 170 тысяч голосов и уверенно лидирует в голосовании за статус «Молодежная столица России».
Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Чтобы поддержать город, нужно оставить свой голос на сайте Росмолодежи до 20 декабря.

Как отмечает пресс-служба краевого департамента по делам молодежи, город-победитель на целый год становится молодежной столицей России, что влечет за собой бонусы, среди которых — проведение мероприятий федерального масштаба, дополнительный грантовый конкурс для молодежи города и многие другие.

«Пройти регистрацию на сайте можно с помощью портала Госуслуг, страницы во “ВКонтакте” или портала “Добро.ру”», — добавили специалисты департамента.

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