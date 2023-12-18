Владивосток лидирует в голосовании за молодежную столицу России

Как отмечает пресс-служба краевого департамента по делам молодежи, город-победитель на целый год становится молодежной столицей России, что влечет за собой бонусы, среди которых — проведение мероприятий федерального масштаба, дополнительный грантовый конкурс для молодежи города и многие другие.