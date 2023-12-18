Кузбасского срочника отправили на границу России, где он умер от осколка

Срочника из Анжеро-Судженска, 22-летнего Семёна С., отправили на границу России в Брянскую область, где он получил осколочное ранение и умер. Об этом сообщила сестра погибшего в социальных сетях.
«Распределение предложено было на Камчатку, Подмосковье или Юргу. Сначала отправили в Читу, где он прошёл тяжёлое обучение на танкиста. Затем Семён был отправлен в Подмосковье посёлок Калининец. Потом его единственного отправили в Брянскую область на границу страны. В место, где срочник точно не должен был находиться! Там он днями и ночами рыл окопы, дежурил и, бывало, что совсем не спал», — пишет родственница погибшего.
Она говорит, что в той стороне постоянно летали дроны, один из которых и ранил брата — с осколком в районе груди он сначала пролежал полсуток в посёлке, потом его доставили в Брянскую больницу, где он умер спустя 5 дней.
«Мы знаем, что на 3-ий день его пребывания приезжали московские врачи и забрали других ребят, но не его! Сказали: “Поздно”… и брат дальше умирал. Несмотря на то, что ранение изначально было не слишком серьёзное. Нам отдали далеко не все вещи личные. Через его телефон на чужие счета были переведены все его деньги. Когда мы пригрозили разбирательством, деньги вернули», — продолжает сестра.
Представители фонда «Защитники Отечества» Кузбасса отреагировали на сообщение девушки и попросили с ними связаться.