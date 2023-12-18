Кузбасского срочника отправили на границу России, где он умер от осколка

«Мы знаем, что на 3-ий день его пребывания приезжали московские врачи и забрали других ребят, но не его! Сказали: “Поздно”… и брат дальше умирал. Несмотря на то, что ранение изначально было не слишком серьёзное. Нам отдали далеко не все вещи личные. Через его телефон на чужие счета были переведены все его деньги. Когда мы пригрозили разбирательством, деньги вернули», — продолжает сестра.