Известный стилист Александр Рогов восхитился Воронежем

16 декабря в Воронеж на 25-летие известной косметической сети приезжал популярный стилист и уроженец нашего города Александр Рогов. Телеведущий провел в магазине мастер-класс, разобрал несколько образов, а вечером, по его признанию, хорошо потусил, что еле встал на поезд.
В своем телеграмм-канале звезда опубликовал фрагмент со встречи, где рассказывает, как его поразил Воронеж в прошлый приезд летом.
— Я не знал, насколько сильно город развивается, и что он очень красивый, мы все с ума сошли в Воронеже от локаций. Это было лето, так много бассейнов, открытых веранд, парков. Все очень круто, вы живете в потрясающем городе, здесь много модных людей и вкусные заведения, — отметил стилист.
Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, летом Александр Рогов приезжал в Воронеж, чтобы в рамках своей телепрограммы помочь с преображением нашей землячке, которая выходила замуж.