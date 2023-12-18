Известный стилист Александр Рогов восхитился Воронежем

— Я не знал, насколько сильно город развивается, и что он очень красивый, мы все с ума сошли в Воронеже от локаций. Это было лето, так много бассейнов, открытых веранд, парков. Все очень круто, вы живете в потрясающем городе, здесь много модных людей и вкусные заведения, — отметил стилист.