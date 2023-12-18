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Дикие животные оккупировали огород жительницы Приморья

Звери, кажется, совсем не хотят уходить.
Источник: PrimaMedia.ru

Дикие зверьки забрели в деревню в Приморье и буквально оккупировали огород одной из местных жительниц, сообщает ИА PrimaMedia. Ролик уже успел облететь социальные сети.

Всё случилось в Лесозаводске. Автор видео рассказывает, что около 10 косуль забрели на её участок и, вальяжно прогулявшись по территории, прилегли отдохнуть на заснеженных грядках. Такая же ситуация произошла и у соседей.

Чем вызван выход животных к людям — неизвестно. Один из местных жителей предположил, что звери ищут себе пропитание.

флора и фауна