Красноярский краевой суд оставил в силе приговор по второму делу Анатолия Быкова. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает региональная прокуратура.
Напомним, что в мае 2023 Быкова признали виновным в подстрекательстве к убийству Андрея Неколова. Мужчину застрелили в январе 2005 году у дома по улице Ады Лебедевой. С учетом вынесенного приговора в сентябре 2021 года предпринимателю назначено 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
— Суд апелляционной инстанции признал необоснованными доводы стороны защиты о невиновности Быкова, в том числе незаконном возбуждении уголовного дела и направлении его в суд, отсутствии доказательств и нарушении закона при принятии судебного акта, — рассказали в прокуратуре.
В декабре 2023 года суд вынес приговор по третьему уголовному делу об организации и подстрекательству к убийству Владимира Филиппова в 1998 году.
Суммарное время, которое бизнесмену и экс-политику предстоит провести в колонии — 20 лет. Сейчас Анатолию Быкову 63 года.