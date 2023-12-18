Красноярский краевой суд оставил в силе приговор по второму делу Анатолия Быкова

Напомним, что в мае 2023 Быкова признали виновным в подстрекательстве к убийству Андрея Неколова. Мужчину застрелили в январе 2005 году у дома по улице Ады Лебедевой. С учетом вынесенного приговора в сентябре 2021 года предпринимателю назначено 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.