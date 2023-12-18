Южный берег Крыма в декабре: у подснежников появились бутоны

Крымский полуостров не желает подчиняться зиме, хотя с неба на землю, то и дело десантируют холодные снежинки.
— У подснежников уже появились бутоны — они расцветут первыми в следующем году. Вполне возможно, что бутоны раскроются на Новый год, как в сказке про 12 месяцев, — рассказала заведующая лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада Вера Зыкова.
— А нам ждать подснежников до апреля, — так оценил эту новость пользователь соцсети из Самары.
На Южном берегу Крыма в ботаническом саду можно полюбоваться цветущими растениями круглый год. Если белоснежные колокольчики подснежников только еще готовятся явить себя миру, то утонченные розы и не думали уходить в зимнюю спячку.
Ялта же погружена в праздничные хлопоты — в городе счастья устанавливают и украшают новогодние елки.