В Хабаровском крае подготовили развлечения к Новому году

В Хабаровском крае озвучена программа мероприятий к Новому году. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, жители и гости краевой столицы смогут отправиться на экскурсию по закулисью в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре 22 декабря, начало в 16:00 и 23 декабря в 14:00 состоятся экскурсии.
Концерт «Кальман-гала» пройдет в музтеатре 22 декабря в 19:00, 25 декабря в 19:00 зрители увидят постановку криминально-музыкальной комедии «Игроки» Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна. Премьера сказки «Летучий корабль» под легендарную музыку Максима Дунаевского пройдет 27 декабря.
Жителей и гостей Хабаровска приглашают 21 декабря в Хабаровскую краевую специализированную библиотеку для слепых на новогоднюю программу для детей «Новогодняя фантазия». В Хабаровской краевой детской библиотеке имени Н. Д. Наволочкина с 25 по 29 декабря пройдут театрализованные представления «Новогоднее путешествие в Дедморозовку» в 10:00 и 12:00.