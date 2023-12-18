В Хабаровском крае подготовили развлечения к Новому году

В Хабаровском крае озвучена программа мероприятий к Новому году. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, жители и гости краевой столицы смогут отправиться на экскурсию по закулисью в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре 22 декабря, начало в 16:00 и 23 декабря в 14:00 состоятся экскурсии.