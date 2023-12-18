Двух «черных ассенизаторов» оштрафовали за причинение вреда окружающей среде в Красноярске

«Это не первый, но, надеемся, последний случай в практике нашей службы экономической безопасности, когда дело ассенизаторов-нарушителей дошло до суда. Построив еще одну сливную станцию, мы закрыли полностью потребность по приему жидких бытовых отходов от частного сектора и создали предпринимателям условия для честного ведения этого бизнеса», — отмечает генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.