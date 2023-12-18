Поплывем! Аномальная оттепель накроет Нижний Новгород на предпоследней неделе декабря

Первая в этом зимнем сезоне оттепель придет в Нижний Новгород на этой неделе. В самый теплый день столбики термометров покажут +3 градуса, при этом атмосферное давление опустится до рекордно низких значений.
— В атмосфере Русской равнины устанавливается устойчивый западно-восточный перенос воздушных масс североатлантического происхождения, подогретых Гольфстримом. В результате климатический маятник качнётся из области аномального холода в аномальное тепло, которое в течение предстоящей недели охватит большую часть территории России, за исключением Дальнего Востока, — рассказал метеоролог Евгений Тишковец.
Уже в понедельник в Нижнем Новгороде потеплеет до нуля градусов, пройдет дождь со снегом. Ветер южный и юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление немного подрастет и ко вторнику составит 746 мм.рт.ст., после чего начнет неуклонно падать вниз и к выходным достигнет показателя 728 мм.рт.ст.
Как и всю неделю, погода будет пасмурной.
В четверг и пятницу возможен небольшой снег и дождь, температура воздуха до +2 градусов. Ветер южный и юго-западный 4 метра в секунду.
В субботу ситуация коренным образом не изменится, а в воскресенье начнет холодать. Столбики термометров опустятся до −3 градусов, а дождь, который лил всю субботу, превратится в снег. Атмосферное давление постепенно начнет повышаться.