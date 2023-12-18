Поплывем! Аномальная оттепель накроет Нижний Новгород на предпоследней неделе декабря

Уже в понедельник в Нижнем Новгороде потеплеет до нуля градусов, пройдет дождь со снегом. Ветер южный и юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление немного подрастет и ко вторнику составит 746 мм.рт.ст., после чего начнет неуклонно падать вниз и к выходным достигнет показателя 728 мм.рт.ст.