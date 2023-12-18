В столице установили и модернизировали светофоры по 194 адресам с начала года

С начала года специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) установили, обновили и модернизировали светофоры по 194 адресам.
«Установка светофоров в местах с интенсивным автомобильным и пешеходным движением — один из эффективных способов снизить количество дорожно-транспортных происшествий. За 11 месяцев в Москве уже разместили и дооборудовали светофоры по 194 адресам, до конца года планируем сделать это еще более чем на 100 участках. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем принимать меры по снижению аварийности и повышению безопасности на дорогах города», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Новые светофоры установили по 67 адресам, еще в 127 местах объекты дооборудовали дополнительными секциями, светодиодными лентами, кнопками для пешеходов.
Особое внимание было уделено местам, где в прошлом году произошли дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими и погибшими. На таких участках новые светофоры разместили по девяти адресам, еще на 40 объектах — дооборудовали, а на 30 — изменили режим работы.
Например, установили светофор на пешеходном переходе на улице Яблочкова (у дома 31) на северо-востоке Москвы. В 2022 году здесь произошло пять ДТП (одно столкновение транспорта, три наезда на пешеходов и один — на велосипедиста).
В ЗАО на пересечении Ельнинской и Полоцкой улиц не только установили новый светофор на перекрестке, но и организовали дополнительный регулируемый переход со стороны дома 14, корпуса 1. Это повысит пешеходную связность жилого квартала.