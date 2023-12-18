В столице установили и модернизировали светофоры по 194 адресам с начала года

«Установка светофоров в местах с интенсивным автомобильным и пешеходным движением — один из эффективных способов снизить количество дорожно-транспортных происшествий. За 11 месяцев в Москве уже разместили и дооборудовали светофоры по 194 адресам, до конца года планируем сделать это еще более чем на 100 участках. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем принимать меры по снижению аварийности и повышению безопасности на дорогах города», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.