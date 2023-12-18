Горняки шахты «Осинниковская» выдали на-гора миллион тонн угля

Бригада Алексея Репина — один из лучших добычных коллективов компании. В Распадской угольной компании эта уже шестая очистная бригада, поднявшая на-гора миллионную тонну в 2023 году. Ранее по миллиону тонн угля добыли горняки шахт «Есаульская», «Ерунаковская-VIII», «Усковская», а два добычных коллектива шахты «Распадской» уже выдали 4 млн тонн угля.