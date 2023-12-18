Горняки шахты «Осинниковская» выдали на-гора миллион тонн угля

Шахта «Осинниковская» Распадской угольной компании (РУК) перешагнула рубеж по добыче миллиона тонн угля с начала 2023 года.
Руководители компании и сотрудники шахты поздравили с производственным достижением горняков участка по добыче угля № 1 (начальник участка Дмитрий Ноговицин). Символический угольный камень с надписью «1 000 000» бригадир Алексей Репин вручил директору по производству РУК Алексею Сабулевскому и директору шахты Александру Губареву.
В мае шахтёры «Осинниковской» доработали запасы лавы 4−1−5−8 (2). Затем добычной комплекс перемонтировали в лаву 1−1−5−8 бис, из которой подняли на-гора миллионную тонну.
Для повышения безопасности и эффективности угледобычи шахтёры применяют современные цифровые решения. Программы «Видеоаналитика цепей лавного конвейера», «Диспетчерская 2.0», «Экосистема ремонтов» помогают им предотвращать простои, связанные с порывами в цепи лавного конвейера, оперативно управлять производством и улучшать качество проведения техобслуживания и планово-предупредительных ремонтов.
Бригада Алексея Репина — один из лучших добычных коллективов компании. В Распадской угольной компании эта уже шестая очистная бригада, поднявшая на-гора миллионную тонну в 2023 году. Ранее по миллиону тонн угля добыли горняки шахт «Есаульская», «Ерунаковская-VIII», «Усковская», а два добычных коллектива шахты «Распадской» уже выдали 4 млн тонн угля.
«Осинниковская» — самая глубокая шахта Кузбасса, горные работы ведутся на отметках 700−800 метров. Горняки добывают коксующийся уголь марки «Ж». На предприятии трудится более 1200 человек, преимущественно жители Осинников, Малиновки и Калтана.
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