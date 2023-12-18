Волгоградцам напомнили симптомы отравления угарным газом

Специалисты Минздрава России рассказали, как предотвратить возникновение этого состояния.
Как сообщили в Минздраве России, угарный газ вызывает кислородное голодание всех органов и тканей организма. Чаще всего отравления происходят в жилых домах, когда используются системы отопления, закрыты окна и ограничена вентиляция.
Если концентрация угарного газа во вдыхаемом воздухе превысит 1,2%, то человек может умереть в течение 1−2 минут.
Угарный газ может попасть в воздух при преждевременном закрытии печных заслонок, при использовании кальяна, во время пожара, в гаражах и помещениях с недостаточной вентиляцией, где могут скапливаться выхлопные газы автомашины.
Также риск отравления существует на производстве, если газ используется для синтеза различных соединений.
На отравление угарным газом могут указывать определенные симптомы: головная боль, тошнота, сонливость, звон в ушах, пульсация в висках, мерцание перед глазами. А при высокой концентрации газа возможны судороги, обморок, дыхательная недостаточность.
Для предотвращения отравления рекомендуется регулярно проветривать помещения, не использовать в закрытом пространстве обогреватели, которые работают на керосине или пропане. Также нельзя оставлять в гараже машину с работающим двигателем.
Кроме этого, нужно следить за состоянием дымоходов и вентиляции.
При появлении симптомов отравления угарным газом необходимо выйти на свежий воздух и вызвать скорую помощь. До приезда медиков важно нормализовать дыхание, для этого рекомендуется подложить под голову подушку, расстегнуть воротник и пояс.
Также следует выпить кофе или крепкий чай — эти напитки стимулируют работу дыхательного центра в мозге. Еще нужно накрыться теплым одеялом, поскольку при отравлении нарушается терморегуляция организма.