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Волгоградцам напомнили симптомы отравления угарным газом

С наступлением зимних холодов число отравлений угарным газом возрастает.

Специалисты Минздрава России рассказали, как предотвратить возникновение этого состояния.

Как сообщили в Минздраве России, угарный газ вызывает кислородное голодание всех органов и тканей организма. Чаще всего отравления происходят в жилых домах, когда используются системы отопления, закрыты окна и ограничена вентиляция.

Если концентрация угарного газа во вдыхаемом воздухе превысит 1,2%, то человек может умереть в течение 1−2 минут.

Угарный газ может попасть в воздух при преждевременном закрытии печных заслонок, при использовании кальяна, во время пожара, в гаражах и помещениях с недостаточной вентиляцией, где могут скапливаться выхлопные газы автомашины.

Также риск отравления существует на производстве, если газ используется для синтеза различных соединений.

На отравление угарным газом могут указывать определенные симптомы: головная боль, тошнота, сонливость, звон в ушах, пульсация в висках, мерцание перед глазами. А при высокой концентрации газа возможны судороги, обморок, дыхательная недостаточность.

Для предотвращения отравления рекомендуется регулярно проветривать помещения, не использовать в закрытом пространстве обогреватели, которые работают на керосине или пропане. Также нельзя оставлять в гараже машину с работающим двигателем.

Кроме этого, нужно следить за состоянием дымоходов и вентиляции.

При появлении симптомов отравления угарным газом необходимо выйти на свежий воздух и вызвать скорую помощь. До приезда медиков важно нормализовать дыхание, для этого рекомендуется подложить под голову подушку, расстегнуть воротник и пояс.

Также следует выпить кофе или крепкий чай — эти напитки стимулируют работу дыхательного центра в мозге. Еще нужно накрыться теплым одеялом, поскольку при отравлении нарушается терморегуляция организма.