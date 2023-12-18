Стало известно, кто больше всего в Нижнем Новгороде любит Новый год

Среди тех, кто радуется Новому году, больше женщин, чем мужчин, и молодежи. Также праздник приходится по душе представителям таких профессий как дизайнеры, учителя и специалисты по логистике. А ненавидят его больше маркетологи, водители и инженерно-технические работники.