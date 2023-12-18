Стало известно, кто больше всего в Нижнем Новгороде любит Новый год

64% нижегородцев любят Новый год. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по результатам опроса населения Нижнего Новгорода.
Каждый четвертый опрошенный признался, что относится к главному празднику года спокойно, а еще 4% — что не любят его. Также 1 из 100 респондентов отметили, что ненавидят «искусственный ажиотаж вокруг смены календаря».
Среди тех, кто радуется Новому году, больше женщин, чем мужчин, и молодежи. Также праздник приходится по душе представителям таких профессий как дизайнеры, учителя и специалисты по логистике. А ненавидят его больше маркетологи, водители и инженерно-технические работники.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что готовка и уборка вошли в ТОП‑3 самых нелюбимых предновогодних дел нижегородцев.