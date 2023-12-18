Сугробы будут таять: теплая погода ожидается в Воронеже на рабочей неделе

После продолжительного снегопада и отрицательных температур в Воронеже на наступившей рабочей неделе прогнозируют теплую погоду. Ежедневно столбики термометров будут подниматься выше нулевой отметки. Существенных осадков при этом не прогнозируют. Об этом сообщает Воронежский гидрометцентр утром в понедельник, 18 декабря.
Первый день семидневки будет облачным, без существенных осадков. Скорость западного ветра составит 5−10 м/сек, температура — от 1 до 3 градусов тепла. Метеоусловия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы. В регионе сейчас установлен зеленый уровень погодной опасности. В отдельных районах воздух может прогреться до +4 градусов.
Ночью на вторник, 19 декабря, в областном центре ожидается около нуля, а в дневное время -вновь до +3 градусов. Ветер изменит направление на юго-западное, но не усилится. Облачно, без существенных осадков.
В ночь на среду термометры в Воронеже покажут минимальный «плюс», возможен небольшой дождь. Днем вероятны небольшие осадки и от 2 до 4 градусов тепла. порывы ветра могут достигать 8−13 м/сек. В четверг и пятницу, 21 и 22 декабря, также ожидается мягкая и теплая погода. Небольшой дождь, по прогнозу регионального гидрометцентра, возможен только днем в пятницу. Как в темное, так и в светлое время суток, температура будет немного выше нуля.
РИА «Воронеж» ранее сообщало, что в Коминтерновском районе под тяжестью выпавшего снега частично провалилась крыша двухэтажного дома на улице Еремеева, 23. Ситуация находится на контроле в городском управлении ЖКХ. Воронежская прокуратура и региональное СУ СК организовали проверку.