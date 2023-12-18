Сугробы будут таять: теплая погода ожидается в Воронеже на рабочей неделе

В ночь на среду термометры в Воронеже покажут минимальный «плюс», возможен небольшой дождь. Днем вероятны небольшие осадки и от 2 до 4 градусов тепла. порывы ветра могут достигать 8−13 м/сек. В четверг и пятницу, 21 и 22 декабря, также ожидается мягкая и теплая погода. Небольшой дождь, по прогнозу регионального гидрометцентра, возможен только днем в пятницу. Как в темное, так и в светлое время суток, температура будет немного выше нуля.