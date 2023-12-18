В центре Железнодорожного завершили ремонт дома со старинной рекламой

Исторический дом располагается в центре Железнодорожного на Коммунистической, 24. Первый этаж на главном фасаде покрасили в бежевый цвет. На втором этаже и торце здания убрали штукатурку и привели в порядок кирпичную кладку. Также подрядчик освежил декор дома, установил историческую дверь в подъезд и застеклил довоенную рекламную надпись.