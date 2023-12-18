В центре Железнодорожного завершили ремонт дома со старинной рекламой. Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, подрядчик обновил фасад и крышу здания.
Исторический дом располагается в центре Железнодорожного на Коммунистической, 24. Первый этаж на главном фасаде покрасили в бежевый цвет. На втором этаже и торце здания убрали штукатурку и привели в порядок кирпичную кладку. Также подрядчик освежил декор дома, установил историческую дверь в подъезд и застеклил довоенную рекламную надпись.
Капитальный ремонт выполнило ООО СК «Стандарт». Стоимость работ составила 6,3 млн рублей.
Жилой дом на улице Коммунистической, 24 построили в Железнодорожном в начале XX века. Фасады здания украшают пилястры, наличники, сандрики, карнизы и руст. В 2011 году дом получил статус выявленного объекта культурного наследия.
Сейчас в посёлке ремонтируют довоенные дома на улице Коммунистической 38, 42. Подрядчик приводит в порядок кровли и фасады зданий, а также подвалы и фундаменты. Работы выполняет ООО «Террастрой». В ближайшие годы Фонд капремонта займётся застройкой вблизи крайсхауса. В частности, напротив будущего курортного комплекса отремонтируют почтамт-памятник и старинный дом.