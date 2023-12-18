Гроссмейстер Карякин оценил изменения в Крыму за 10 лет в составе России

Сергей Карякин — 32-летний уроженец Симферополя. В 12 лет он стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Чемпион мира по быстрым шахматам, чемпион мира по блицу. В 2016 году в матче за звание чемпиона мира проиграл Магнусу Карлсену. Заслуженный мастер спорта России, награжден орденом «За заслуги» III степени. Член Общественной палаты Российской Федерации.