89 лет исполнилось космонавту первого отряда СССР Борису Волынову

«Следуя за своей мечтой, Вы стали непосредственным участником выдающихся и героических для нашей страны событий. Вы — представитель легендарного первого “Гагаринского” отряда, Ваша “великолепная двадцатка” покорителей Вселенной навсегда золотыми буквами вписана в историю отечественной и мировой космонавтики. Желаем Вам и главной хранительнице Вашего домашнего очага, Тамаре Федоровне, долгих и счастливых лет жизни, крепкого сибирского здоровья, радостных мгновений, семейного благополучия и всего самого светлого!», — поздравил лётчика глава Прокопьевска Максим Шкарабейников.