89 лет исполнилось космонавту первого отряда СССР Борису Волынову

89 лет исполнилось единственному из ныне живущих космонавтов первого отряда СССР Борису Волынову. Он дважды Герой Советского Союза, Герой Кузбасса, Почётный гражданин Кемеровской области и города Прокопьевска.
«Следуя за своей мечтой, Вы стали непосредственным участником выдающихся и героических для нашей страны событий. Вы — представитель легендарного первого “Гагаринского” отряда, Ваша “великолепная двадцатка” покорителей Вселенной навсегда золотыми буквами вписана в историю отечественной и мировой космонавтики. Желаем Вам и главной хранительнице Вашего домашнего очага, Тамаре Федоровне, долгих и счастливых лет жизни, крепкого сибирского здоровья, радостных мгновений, семейного благополучия и всего самого светлого!», — поздравил лётчика глава Прокопьевска Максим Шкарабейников.
Борис Волынов родился в Иркутске, где его мать Евгения Израилевна училась в медицинском институте. Детство и юность он провёл в городе Прокопьевске — там жила семья матери. В Прокопьевске мать работала главным врачом санитарной части шахты Коксовая-1. В послевоенные годы Волынов жил в Кишинёве в семье старшей сестры матери.