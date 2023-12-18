«Это вы? Ой, извините!»: Аскольд Запашный рассказал про встречу с самарскими гопниками

Знаменитые цирковые артисты Аскольд и Эдгард Запашные часто гастролируют со своими проектами по разным городам. В один из туров несколько лет назад братья приехали в Самару, но эти гастроли чуть не закончились трагично для Аскольда Запашного. Артист рассказал журналисту «КП-Самара», как стал жертвой нападения местных хулиганов с бейсбольной битой.
Возвращался в гостиницу после представления
Это произошло несколько лет назад во время презентации новой цирковой программы в Самаре. Аскольд Запашный и его девушка Эллен (сейчас жена — прим. ред.) возвращались в гостиницу из цирка после представления. Опытный дрессировщик вдруг почувствовал опасность и, действительно, навстречу паре уверенным шагом шли двое мужчин. В сумерках Аскольд разглядел, что у одного из прохожих в руке бейсбольная бита. Руки второго парня были в карманах, но, очевидно, у него тоже было какое-то оружие.
— Мой опыт дрессировщика часто помогает мне предвидеть опасность вокруг себя. В этот раз интуиция меня не подвела, — говорит именитый цирковой артист.
Отмахивался перочинным ножом
Аскольд нащупал у себя в кармане швейцарский нож, который, на счастье, в этот раз был при нем. В один момент парень с битой без слов накинулся на артиста.
— Я отмахивался этим перочинным ножом, пока этот тип пытался меня пришибить битой. Все произошло стремительно: он ничего не сказал, просто сразу кинулся на меня. Эллен начала кричать и звать на помощь. Она очень испугалась за меня, — рассказывает журналисту «КП-Самара» Аскольд Запашный.
Узнали и извинились
А вот потом ситуация стала развиваться совсем неожиданно. Один из двух самарцев вдруг узнал Аскольда и начал извиняться за происходящее.
— Это стало для меня еще большим шоком, чем само нападение. Гопник вдруг стал джентльменом, начал на «вы» обращаться ко мне и к моей будущей жене, предлагать какую-то помощь, — до сих пор удивляется Аскольд.
Спустя некоторое время через знакомых Аскольд узнал, что тот самый парень, который на него набросился с битой, очень печалился по поводу того, что так произошло. Это вызвало еще больше вопросов у артиста:
— То есть человека не смущает, что он нападает на незнакомых людей в подворотне с битой и пытается сразу ударить их по затылку, а вот то, что он напал на Запашного — его очень смутило.
Эта история надолго осталась в памяти у дрессировщика. В декабре 2023 года братья Запашные вновь приехали с новой цирковой постановкой в Самару. Аскольд признается, что даже несмотря на тот инцидент, ему очень нравится в городе на Волге. И он бы с удовольствием в свободное от репетиций и выступлений время посетил бы достопримечательности Самары.