«Это вы? Ой, извините!»: Аскольд Запашный рассказал про встречу с самарскими гопниками

Это произошло несколько лет назад во время презентации новой цирковой программы в Самаре. Аскольд Запашный и его девушка Эллен (сейчас жена — прим. ред.) возвращались в гостиницу из цирка после представления. Опытный дрессировщик вдруг почувствовал опасность и, действительно, навстречу паре уверенным шагом шли двое мужчин. В сумерках Аскольд разглядел, что у одного из прохожих в руке бейсбольная бита. Руки второго парня были в карманах, но, очевидно, у него тоже было какое-то оружие.