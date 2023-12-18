Когда в Челябинск прибудет поезд Деда Мороза

«Во время стоянки состава все желающие смогут сделать памятные фото на фоне паровоза и ярких вагонов, посетить вагон-лавку с северными сувенирами, фотокупе и вагон-ресторан. Поезд Деда Мороза будет гостить в Челябинске до 23:00», — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.
Дед Мороз и Снегурочка поприветствуют всех из вагона своего поезда.
С 17:00 до 20:00 гости праздника смогут изготовить новогоднюю открытку на творческой мастерской «Чудеса под елкой».
Для тех, кто купил билет, разработана отдельная развлекательная программа. Она включает в себя игры и квесты в поезде, общение со сказочным волшебником в его приемной или кукольный спектакль.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что билеты на новогодний поезд с Дедом Морозом раскупили за 10 минут.