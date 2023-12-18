Холодная вода подорожает для хабаровчан в 2024 году

Хабаровский «Водоканал» анонсировал повышение тарифов за услуги для населения, которые будут установлены уже с июля следующего года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», потребители увидят увеличившиеся в квитанциях цифры впервые за полтора года. По информации комитета по ценам и тарифам правительства региона, в настоящее время они готовят документы по остальным видам жилищно-коммунальных услуг.
Согласно данным «Водоканала», с 1 июля 2024 года питьевая вода для населения подорожает с 50,12 рублей до 54,89 рублей; водоотведение с 40,30 рублей до 44,93 рублей; подвоз воды с 645,90 рублей до 728,74 рублей. Все цены указаны из расчёта за один кубический метр. Пропорционально стоимость вырастет для организаций — для них услуга предоставляется без НДС. Что касается технической воды для предприятий, то её кубометр подорожает с 5,51 рубля до 6,39 рублей.
— В настоящее время мы продолжаем расчёт тарифов за жилищно-коммунальные услуги для населения и организаций — где-то они будут расти, а где-то останутся на прежнем уровне. Например, прежней для населения останется оплата за вывоз твёрдых коммунальных отходов. У нас снизилась стоимость одного кубометра мусора, но на людях это не отразится — они платят по льготному тарифу и его поднимать не планируется, — рассказала председатель комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края Алёна Сидорова.
Также в настоящее время ведётся утверждение тарифов за электроэнергию — этим занимаются в управлении Федеральной антимонопольной службы. Так, при одноставочном расчёте стоимость киловатт/часа с июля составит 6 рублей и 3 копейки — сейчас в Хабаровском крае она составляет для населения 5,54 рубля. В комитете также отметили, общий рост тарифов за ЖКУ для жителей региона составит порядка 9,5%. Там, где совокупный платёж вырастет на больший процент, будет предоставлена компенсация от правительства Хабаровского края.
Напомним, что индексация цен на услуги в сфере жилищного хозяйства нужна для обновления коммунальной инфраструктуры: теплотрасс, водопроводов и других объектов. В Хабаровском крае действует механизм, который принят далеко не всеми субъектами РФ: официальное ограничение индекса роста оплаты ЖКУ гражданами.