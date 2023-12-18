Холодная вода подорожает для хабаровчан в 2024 году

— В настоящее время мы продолжаем расчёт тарифов за жилищно-коммунальные услуги для населения и организаций — где-то они будут расти, а где-то останутся на прежнем уровне. Например, прежней для населения останется оплата за вывоз твёрдых коммунальных отходов. У нас снизилась стоимость одного кубометра мусора, но на людях это не отразится — они платят по льготному тарифу и его поднимать не планируется, — рассказала председатель комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края Алёна Сидорова.