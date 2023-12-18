В Новосибирском зоопарке сняли видео с сонным ленивцем

Ролик появился в группе учреждения «ВКонтакте».
Отметим, ленивцы занесены в Международную Красную книгу. Они обитают в лесах Амазонии. Большую часть дня животные неподвижны, медлительность их связана с обменом веществ.
Температура тела ниже, чем у других млекопитающих — 33−35 градусов, иногда может опускаться до 24. Средняя продолжительность жизни в природе составляет 20 лет, в зоопарках может доходить до 40.
В Новосибирском зоопарке животные содержатся с 2007 года. Международный день ленивца отмечают 20 октября.