Древний некрополь с 20 захоронениями нашли на месте строительства дороги в Новороссийске

Ученые работали здесь с конца 2022 года. На площади около 2 тыс. кв. м. был обнаружен участок древнего могильника, насчитывающий более двадцати погребений, который датируется IV—III вв. еками до н.э. Искателям удалось обнаружить сохранившиеся личные вещи погребенных, которые должны были сопровождать их в загробном мире.