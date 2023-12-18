Древний некрополь с 20 захоронениями нашли на месте строительства дороги в Новороссийске

Археологии закончили раскопки на месте строительства многоуровневой транспортной развязки под Новороссийском.
Ученые работали здесь с конца 2022 года. На площади около 2 тыс. кв. м. был обнаружен участок древнего могильника, насчитывающий более двадцати погребений, который датируется
Все находки передадут для хранения в Новороссийский исторический музей-заповедник.
После завершения археологических работ дорожники перешли к возведению дорожной развязки. Ее начали строить на месте пересечения двух федеральных трасс, А-146 Краснодар — Верхнебаканский и А-290 Новороссийск — Керчь.
Работы уже выполнены на 20 процентов. На сегодняшний день погружено 104 из 535 свай в фундаменты искусственных сооружений будущей развязки. В эти дни рабочие трудятся над строительством трех подпорных стен и съезда в Анапу со стороны Новороссийска.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что развязка в поселке Верхнебаканский станет частью большого проекта по строительству скоростных подходов к Крымскому мосту. На ее возведение уйдет не менее трех лет.