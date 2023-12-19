Стало известно, какой будет погода в Иркутске в январе 2024

Декабрь образца 2023 года, конечно, удивил и шокировал своими лютыми морозами. Синоптики подсчитали, что температура воздуха на второй неделе месяца была на 7−17 градусов ниже средних климатических значений. К счастью, морозы остались позади и с 22−23 числа в Иркутске установится практически привычная для этого месяца погода. А какой будет погода в Иркутске в январе 2024? КП-Иркутск узнала прогноз у синоптиков Иркутского Гидрометцентра.
Погода в Иркутске в январе 2024: прогноз на месяц
Вернемся ненадолго к прогнозу на декабрь. Температура воздуха в оставшиеся дни этого месяца обещает быть немного выше средних значений. Для сравнения: в последний месяц года ночью примерно −17 градусов, а днем −7, а с
— По ночам в Иркутске в среднем до конца года ждем −10…-15 градусов, а днем −5…-10, — поделилась с КП-Иркутск начальник отдела метеорологических прогнозов гидрометеорологического центра Иркутской области Анна Бабанова.
Радует, что погода в Иркутске в январе 2024 подхватит эту тенденцию и в среднем первый месяц нового года станет теплее на 1−2 градуса многолетних показателей.
— В январе в южных и западных районах средняя температура воздуха ожидается −15…-22, — отмечает синоптик Анна Бабанова. — Месячное количество осадков составит 5−20 мм. Это около нормы, чуть меньше. Преобладающие температуры ночью −22…-27 градусов, днем −10…-15.
Конечно, на севере Иркутской области как всегда холоднее. По данным Иркутского Гидрометцентра, в северных и верхнеленских районах средняя температура января 2024 составит −20…-26 градусов. Еще холоднее — на севере Катансгкого района, там этот показатель равен −30. Но, что интересно, это также на 1−2 градуса выше нормы для этих территорий.
Такой будет погода в Иркутске в январе-2024.