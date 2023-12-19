Стало известно, какой будет погода в Иркутске в январе 2024

Декабрь образца 2023 года, конечно, удивил и шокировал своими лютыми морозами. Синоптики подсчитали, что температура воздуха на второй неделе месяца была на 7−17 градусов ниже средних климатических значений. К счастью, морозы остались позади и с 22−23 числа в Иркутске установится практически привычная для этого месяца погода. А какой будет погода в Иркутске в январе 2024? КП-Иркутск узнала прогноз у синоптиков Иркутского Гидрометцентра.