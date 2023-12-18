Депутат Заксобрания заявил о недостаточной уборке тротуаров и дорог от снега в Красноярске

Десятибалльные пробки, огромное количество снега на дорогах и тротуарах и столпотворения на остановках — типичная картина для Красноярска во время обильных снегопадов и после.
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев заявил, что решение проблемы неубранных тротуаров и дорог от снега в Красноярске затянулось. Поступает много жалоб от жителей.
— В первые дни после снегопадов ещё можно было всё списать на высокую нагрузку, необходимость в первую очередь убирать главные магистрали. Сейчас же, спустя почти 10 дней, вопросы жителей звучат всё громче, а проблема существенно не решается, — пишет он в своём Telegram-канале. — Не буду говорить за весь город, но у меня ощущение, что про правый берег забыли. При этом мне кажется опасным намёк на то, что проблема с неубранными дорогами из-за запрета использования химикатов на улицах.
По его словам, даже убирая основную проезжую часть, на примыканиях оставляют огромные бугры. Их невозможно преодолеть не только на автомобиле, но и пешком.
— Обязанность городских служб в новых условиях без химии обеспечить уборку не только двух-трех центральных улиц, — отметил Илья Зайцев. — Да и снег зимой в Сибири является нормой, а не аномалией.