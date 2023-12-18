Депутат Заксобрания заявил о недостаточной уборке тротуаров и дорог от снега в Красноярске

— В первые дни после снегопадов ещё можно было всё списать на высокую нагрузку, необходимость в первую очередь убирать главные магистрали. Сейчас же, спустя почти 10 дней, вопросы жителей звучат всё громче, а проблема существенно не решается, — пишет он в своём Telegram-канале. — Не буду говорить за весь город, но у меня ощущение, что про правый берег забыли. При этом мне кажется опасным намёк на то, что проблема с неубранными дорогами из-за запрета использования химикатов на улицах.