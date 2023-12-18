Скоро ударит самый жесткий мороз: о наиболее холодной ночи на этой неделе рассказали синоптики в Хабаровском крае

Если говорить в целом о погоде в Хабаровском крае на неделю 18—22 декабря 2023, то ночные температуры будут в районе −28−35 градусов. Днем ожидается не теплее −19−26 градусов. Есть здесь и положительные стороны: всю «семидневку» будет без существенных осадков, а ветер стихнет до 5−10 метров в секунду. Кроме севера — здесь ожидаются порывы 15−20 метров в секунду.