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Скоро ударит самый жесткий мороз: о наиболее холодной ночи на этой неделе рассказали синоптики в Хабаровском крае

Самую холодную ночь пообещали Хабаровскому краю 22 декабря.
Сейчас в Ричмонде: +12° 6 м/с 94% 739 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

Хабаровский край вступает в период аномальных морозов. Среднесуточные температуры рухнут на семь градусов (и более) ниже климатической нормы. Страшно холодно в регионе будет всю неделю. Когда наступит пик морозов — в нашем материале.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА НЕДЕЛЮ 18—22 ДЕКАБРЯ

Нечеловеческие морозы грянули в Хабаровском крае 17 декабря. Ночные температуры местами стремились к −40 градусам. Речь идет о фактических показателях: по ощущениям, конечно, было гораздо холоднее.

Если говорить в целом о погоде в Хабаровском крае на неделю 18—22 декабря 2023, то ночные температуры будут в районе −28−35 градусов. Днем ожидается не теплее −19−26 градусов. Есть здесь и положительные стороны: всю «семидневку» будет без существенных осадков, а ветер стихнет до 5−10 метров в секунду. Кроме севера — здесь ожидаются порывы 15−20 метров в секунду.

— Такая погода сохранится вплоть до 23 декабря. Только в воскресенье с поступлением более теплого воздуха с запада ожидается потепление. Ночью будет около −23−38 градусов, днем около −15−20 градусов, — сообщил «КП» — Хабаровск’Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ 18—22 ДЕКАБРЯ

Из плюсов в Хабаровске — погода без существенных осадков и слабый ветер. На температуры воздуха, конечно, без дрожи от холода не взглянешь. Ночью столбики термометров упадут до −29−34 градусов. Днем ожидается −22−25 градусов.

Самая холодная ночь на этой неделе будет 22 декабря. Ожидается −32−34 градуса. В такой мороз важно помнить о собственной безопасности и соблюдать простые правила, чтобы не заработать обморожение и не заболеть. «КП» — Хабаровск" выпустила инструкцию о том, как можно наиболее плавно пережить период опасной погоды. Прочитать можно, перейдя по ссылке.

После этого жуткого мороза наступит начнется потепление. 23 декабря или в начале следующей «семидневки» столбики термометров медленно поползут вверх. Температуры воздуха ночью повысится до −22−27 градусов, днем — до −15 градусов.

Прогноз еще будет уточняться.