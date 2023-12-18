В колледжах Москвы откроют высокотехнологичные лаборатории для студентов

Она пояснила, что начавшееся в сентябре масштабное обновление материально-технической базы столичных колледжей позволит сделать подготовку студентов более практикоориентированной и приближенной к реальным условиям на производстве.
Одним из первых учебных заведений, где занятия в современных лабораториях на новом оборудовании начнутся уже в январе, стал Московский технологический колледж. «Оснащение будет точно таким же, как на предприятиях города. Таким образом студенты уже сразу будут готовы проводить на производстве метрологические исследования, контрольные измерения и в целом улучшать показатели качества», — отметила заммэра.
Профильным работодателем Московского технологического колледжа является ПК «Салют» АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». Среди прочих в этом учебном заведении готовят специалистов в области технологии машиностроения, наладки станков и оборудования в металлообработке, технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования.
Обновление лабораторий и мастерских затронет почти все специальности, по которым идет подготовка в московских колледжах. Среди них будущие повара и кондитеры, электрики и сварщики. Будут подготовлены мастерские со станками с программным управлением и аддитивными технологиями, а также учебно-тренировочные полигоны по управлению беспилотными летательными аппаратами и многое другое.