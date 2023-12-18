В колледжах Москвы откроют высокотехнологичные лаборатории для студентов

Обновление лабораторий и мастерских затронет почти все специальности, по которым идет подготовка в московских колледжах. Среди них будущие повара и кондитеры, электрики и сварщики. Будут подготовлены мастерские со станками с программным управлением и аддитивными технологиями, а также учебно-тренировочные полигоны по управлению беспилотными летательными аппаратами и многое другое.