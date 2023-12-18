Татьяна Гартман указала на ошибки в речи Цискаридзе и Навки

В случае с Цискаридзе она выявила момент, где премьер Большого театра говорит об асимметрии. При этом в слове «асимметрия» Цискаридзе ставит ударение на третий слог. Гартман подчеркнула, что это неверный вариант произношения этого слова. Ударение нужно ставить на предпоследний слог.