Татьяна Гартман указала на ошибки в речи Цискаридзе и Навки

Нижегородский учитель русского языка и блогер Татьяна Гартман обнаружила ошибки в речи артиста балета Николая Цискаридзе и фигуристки Татьяны Навки, об этом Гартман сообщила в соцсетях.
В случае с Цискаридзе она выявила момент, где премьер Большого театра говорит об асимметрии. При этом в слове «асимметрия» Цискаридзе ставит ударение на третий слог. Гартман подчеркнула, что это неверный вариант произношения этого слова. Ударение нужно ставить на предпоследний слог.
Также она разобрала отрывок из ток-шоу с участием Татьяны Навки. Она процитировала слова фигуристки: «Сегодня я поймала себя на мысли, что Макар даже более увереннее пёр».
«Сравнительная степень может быть образована при помощи слова “более”, но тогда исходное слово не меняется. Вот правильные варианты: более уверенно или увереннее», — сказала Гартман.