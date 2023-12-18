Житель Иркутска переехал и поменял фамилию, чтобы не платить алименты

Житель Иркутска поменял фамилию и переехал в другой город, чтобы скрыться от уплаты алиментов. Об этом сообщают в ГУФССП России по Иркутской области.
— Как выяснилось, мужчина накопил немалый долг по алиментам. За неуплату его привлекли к административной ответственности, однако, вместо того, чтобы заплатить, он решил скрыться. Должник перестал выходить на связь, и его объявили в исполнительный розыск, — говорят в службе судебных приставов.
Судебные приставы возбудили уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Но и после возбуждения уголовного дела местонахождение должника было неизвестно.
Дознаватель начал собирать материалы и выяснил, что мужчина переехал в Ярославль, сменил фамилию и нашел официальную работу, но не участвовал в воспитании ребенка. Приставы связались с должником и доставили в Иркутск. Следственные действия продолжаются.