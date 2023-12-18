Житель Иркутска переехал и поменял фамилию, чтобы не платить алименты

— Как выяснилось, мужчина накопил немалый долг по алиментам. За неуплату его привлекли к административной ответственности, однако, вместо того, чтобы заплатить, он решил скрыться. Должник перестал выходить на связь, и его объявили в исполнительный розыск, — говорят в службе судебных приставов.