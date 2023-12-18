Фонд капремонта в Волгограде возглавил Василий Каменских

Ранее волгоградский фонд капремонта возглавлял Дмитрий Баранов. Должность генерального директора он занял в августе 2022 года, перебравшись в Волгоград из Перми. Теперь он руководит региональным комитетом ЖКХ, который является учредителем фонда. С сентября обязанности директора регоператора временно исполняет Елена Захарова.