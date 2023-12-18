Фонд капремонта в Волгограде возглавил Василий Каменских

В Волгоградской области определили победителя конкурса на должность директора фонда капитального ремонта. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете ЖКХ, на должность руководителя УНО «Региональный фонд капремонта» утвержден Василий Каменских.
Пока 35-летний Василий Каменских значится первым заместителем генерального директора регионального оператора. В конкурсе на должность участвовали три претендента, до третьего этапа дошел лишь один.
Ранее волгоградский фонд капремонта возглавлял Дмитрий Баранов. Должность генерального директора он занял в августе 2022 года, перебравшись в Волгоград из Перми. Теперь он руководит региональным комитетом ЖКХ, который является учредителем фонда. С сентября обязанности директора регоператора временно исполняет Елена Захарова.
Фонд капремонта в Волгоградской области работает с 2014 года. В последнее время директора в нем меняются практически каждый год.