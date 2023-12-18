Стало известно, когда в Краснодарском крае начнут продавать турецкие яйца

А поставки из Азербайджана ожидаются уже на этой неделе. Об этом сообщил в воскресенье, 17 декабря, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Кроме того, поставки яиц скоро могут начаться из Ирана.
По мнению чиновника, дополнительный ввоз яиц в страну без соответствующей импортной пошлины позволит насытить рынок и снизить цены, которые продолжают расти несмотря на принятые правительством меры.
Ведомство уже увеличило господдержку производителей яиц и мяса птицы и рекомендовало торговым сетям заключать прямые с ними договоры.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Краснодарском крае резко взлетели цены на яйца. За последние пару месяцев стоимость этого социально значимого продукта подскочила на 40 процентов. Пенсионерке из Краснодара пришлось обратиться к президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии, чтобы он разобрался в сложившейся ситуации.