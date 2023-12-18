Стало известно, когда в Краснодарском крае начнут продавать турецкие яйца

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Краснодарском крае резко взлетели цены на яйца. За последние пару месяцев стоимость этого социально значимого продукта подскочила на 40 процентов. Пенсионерке из Краснодара пришлось обратиться к президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии, чтобы он разобрался в сложившейся ситуации.