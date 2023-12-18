Челябинцев предупредили о поддельных аккаунтах руководителей

Случаи мошенничества с использованием поддельных аккаунтов руководителей участились в Челябинской области. Об этом сообщили в администрации Челябинска.
Злоумышленники создают копии страниц с фотографиями и именем реальных руководителей различных предприятий, организаций и даже министерств. Затем сотрудникам от имени начальника пишут о предстоящем звонке из правоохранительных органов и просят никому об этом не сообщать. Далее жертве звонит еще один злоумышленник и под различными предлогами узнает конфиденциальную информацию.
«Еще одной из распространенных мошеннических схем является рассылка в социальных сетях и мессенджерах сообщений с предложением проголосовать по различным темам (участие в конкурсе, выбор музыкальной композиции, фильма
Челябинцам рекомендуют быть бдительными и не передавать незнакомцам свои персональные данные, коды и номера банковских карт.