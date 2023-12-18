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Челябинцев предупредили о поддельных аккаунтах руководителей

Мошенники пишут южноуральцам от имени начальников, чтобы получить конфиденциальную информацию.
Источник: Аргументы и факты

Случаи мошенничества с использованием поддельных аккаунтов руководителей участились в Челябинской области. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

Злоумышленники создают копии страниц с фотографиями и именем реальных руководителей различных предприятий, организаций и даже министерств. Затем сотрудникам от имени начальника пишут о предстоящем звонке из правоохранительных органов и просят никому об этом не сообщать. Далее жертве звонит еще один злоумышленник и под различными предлогами узнает конфиденциальную информацию.

«Еще одной из распространенных мошеннических схем является рассылка в социальных сетях и мессенджерах сообщений с предложением проголосовать по различным темам (участие в конкурсе, выбор музыкальной композиции, фильма и т. п.), содержащих ссылку, после перехода по которой легальный аккаунт пользователя перехватывается злоумышленниками», — предупредили в администрации.

Челябинцам рекомендуют быть бдительными и не передавать незнакомцам свои персональные данные, коды и номера банковских карт.