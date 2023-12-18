В Самаре запретят использовать фейерверки и петарды в новогодние праздники

В Самаре введут особый противопожарный режим в период новогодних праздников. Он будет действовать с 25 декабря 2023 года до 21 января 2024 года. Об этом говорится в постановлении городской администрации.
Так, в Самаре усилят контроль за выполнением противопожарных мероприятий, в частности будут проведены инструктажи среди работников различных учреждений. Также в Самаре усилят работу по выявлению и пресечению незаконной продажи пиротехники.
Кроме того, в областной столице ограничат использование бытовых пиротехнических изделий выше второго класса опасности. К ним относятся петарды, фейерверки, ракеты, салюты, фестивальные шары. Подобные изделия нельзя будет применять вне специально оборудованных площадок, которые определят районные администрации. На этих локациях должны быть средства пожаротушения и инструкции по использованию пиротехники.