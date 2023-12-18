В Самаре запретят использовать фейерверки и петарды в новогодние праздники

Кроме того, в областной столице ограничат использование бытовых пиротехнических изделий выше второго класса опасности. К ним относятся петарды, фейерверки, ракеты, салюты, фестивальные шары. Подобные изделия нельзя будет применять вне специально оборудованных площадок, которые определят районные администрации. На этих локациях должны быть средства пожаротушения и инструкции по использованию пиротехники.