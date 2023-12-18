Глава Мариинска подарил игрушку и куклу Зарине из малообеспеченной семьи

Глава Мариинска Александр Кривцов поучаствовал в ежегодной благотворительной акции «Рождество для всех и для каждого» и подарил мягкую игрушку и куклу девочке Зарине. Её желание висело на ёлке, как рассказал у себя в телеграм-канале мэр.
Ёлочки с открытками детей из приёмных, малообеспеченных и многодетных семей в Мариинске находятся в ТЦ «Сибирский городок», в магазинах «Магнит» (ул. Ленина, 29) и «Мария Ра» (ул. Дорожная, 18). Список кемеровских пяти ёлок можно посмотреть здесь.
Глава Мысков Евгений Тимофеев в акции участвует каждый год и на прошлой неделе подарил гантели, белого зайца и машину на пульте управления Ярославу, воспитаннику Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
«Люблю побыть в роли доброго волшебника — Деда Мороза, чтобы исполнить заветную детскую мечту. В нашем городе ёлки с письмами детей установлены в здании администрации города, магазине “Любимый” (пр. Шахтерский, 2в), магазине “Свой” (8 квартал, д. 8) и в Центральной детской библиотеке», — рассказывал чиновник.