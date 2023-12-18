Глава Мариинска подарил игрушку и куклу Зарине из малообеспеченной семьи

Глава Мариинска Александр Кривцов поучаствовал в ежегодной благотворительной акции «Рождество для всех и для каждого» и подарил мягкую игрушку и куклу девочке Зарине. Её желание висело на ёлке, как рассказал у себя в телеграм-канале мэр.