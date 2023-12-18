Главные новости 18 декабря

В России более 250 тысяч человек остались без света из-за непогоды

Минэнерго сообщило, что более 250 тыс. человек все еще остаются без электроэнергии в Ростовской области, Луганской и Донецкой народных республиках.



ЕС может лишить Венгрию права голоса, чтобы согласовать пакет помощи Украине

Страны Европы хотят продемонстрировать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «настоящую цену» изоляции страны внутри ЕС.