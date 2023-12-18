Главные новости 18 декабря

В России более 250 тысяч человек остались без света из-за непогоды
Минэнерго сообщило, что более 250 тыс. человек все еще остаются без электроэнергии в Ростовской области, Луганской и Донецкой народных республиках.
ЕС может лишить Венгрию права голоса, чтобы согласовать пакет помощи Украине
Страны Европы хотят продемонстрировать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «настоящую цену» изоляции страны внутри ЕС.
Вучич после победы на выборах пообещал Сербии путь в Европу
Оппозиция и независимые наблюдатели сообщили о карусельном голосовании, нападениях и других массовых нарушениях.
Вильфанд спрогнозировал оттепель на большей части территории России
Оттепель придет во все федеральные округа России на этой неделе, кроме Дальнего Востока.
Музыкальный сервис Spotify официально прекратил работу в России
Компания ликвидировала единственное юрлицо в России.