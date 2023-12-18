Умер политик из Иркутска Олег Шандрук

В Иркутске умер известный политик, заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства России Олег Шандрук. Ему было 70 лет. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.
«В администрации города Олег Шандрук начал работать в 1975 году. Был начальником отдела коммунального хозяйства администрации Свердловского района. Затем стал начальником управления ЖКХ Иркутска. До 2002 года являлся главой Свердловского округа, а после был первым заммэра — председателем комитета по ЖКХ», — прокомментировали АиФ-Иркутск в городской администрации.
Затем в 2010 году Олег Шандрук покинул мэрию и занял должность руководителя в управлении автомобильной магистрали Красноярск — Иркутск, где проработал пять лет. Позднее чиновник стал первым замминистра жилищной политики, энергетики и транспорта региона. В 2016 году Олег Шандрук ушёл из правительства.