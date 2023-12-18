Умер политик из Иркутска Олег Шандрук

Затем в 2010 году Олег Шандрук покинул мэрию и занял должность руководителя в управлении автомобильной магистрали Красноярск — Иркутск, где проработал пять лет. Позднее чиновник стал первым замминистра жилищной политики, энергетики и транспорта региона. В 2016 году Олег Шандрук ушёл из правительства.