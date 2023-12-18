В Ачинск приедет министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин

Во второй день у Владимира Часовитина запланированы образовательные мероприятия — он встретится с воспитанниками кадетского корпуса и мариинской гимназии. Затем встретится с общественностью в мэрии Ачинска, встретится с прокурором города, представителями регионального оператора по вывозу мусора, руководство мусорного полигона в Ачинске.