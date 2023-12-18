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В Ачинск приедет министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин

Он пробудет в городе с рабочим визитом два дня.
министр
Источник: Соцсети

В Ачинск приедет министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин. Об этом сообщает Zapad24.ru.

Визит министра состоится 21—22 декабря. В первый день чиновник посетит Ачинский глинозёмный комбинат, цементный завод и мясокомбинат, проведёт совещание в мэрии Ачинска по вопросам улучшения качества воздуха, а также проведёт приём граждан.

Во второй день у Владимира Часовитина запланированы образовательные мероприятия — он встретится с воспитанниками кадетского корпуса и мариинской гимназии. Затем встретится с общественностью в мэрии Ачинска, встретится с прокурором города, представителями регионального оператора по вывозу мусора, руководство мусорного полигона в Ачинске.

Ранее сообщалось о том, что правительство Красноярского края обсудило вопросы экологии.