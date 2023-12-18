Когда выплатят пособие по уходу за ребёнком за декабрь?

Рассказываем, когда кузбассовцы получат деньги по уходу за ребёнком за декабрь.
С 1 по 8 января 2024 года в России — выходные и нерабочие праздничные дни. А 8 число каждого месяца — время выплаты за предыдущий месяц на банковские счета получателей.
В связи с продолжительными выходными ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет (работающим гражданам) выплатят досрочно (то есть в декабре — за декабрь) — не позднее 25 декабря 2023 года. В январе за декабрь это пособие выплачиваться уже не будет. Следующая выплата пройдёт 8 февраля за январь.
Источник: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Кузбассу.