Когда выплатят пособие по уходу за ребёнком за декабрь?

В связи с продолжительными выходными ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет (работающим гражданам) выплатят досрочно (то есть в декабре — за декабрь) — не позднее 25 декабря 2023 года. В январе за декабрь это пособие выплачиваться уже не будет. Следующая выплата пройдёт 8 февраля за январь.