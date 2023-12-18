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Когда выплатят пособие по уходу за ребёнком за декабрь?

Рассказываем, когда кузбассовцы получат деньги по уходу за ребёнком за декабрь.

Рассказываем, когда кузбассовцы получат деньги по уходу за ребёнком за декабрь.

С 1 по 8 января 2024 года в России — выходные и нерабочие праздничные дни. А 8 число каждого месяца — время выплаты за предыдущий месяц на банковские счета получателей.

В связи с продолжительными выходными ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет (работающим гражданам) выплатят досрочно (то есть в декабре — за декабрь) — не позднее 25 декабря 2023 года. В январе за декабрь это пособие выплачиваться уже не будет. Следующая выплата пройдёт 8 февраля за январь.

Источник: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Кузбассу.