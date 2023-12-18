Холодно и без осадков: озвучен прогноз погоды на вторник во Владивостоке

Зима всё крепче сжимает Приморье в свои ледяные объятия, прошедшие выходные дни в крае выдались холодными. Среднесуточные температуры воздуха опустились гораздо ниже климатических значений. Минимальная температура была в пределах −19…-29 °C, максимальная от −14 °C на юге до −21 °C на севере, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.
Во вторник над Приморьем продолжит господствовать отрог антициклона, осадков не ожидается. Максимальные температуры −9…-15 °C, в центральных районах −16…-22 °C. Минимальные −24…-31 °C, на северо-востоке −32…-40 °C. На юго-востоке и побережье −18…-23 °C.
Во Владивостоке в субботу шёл снег, порывы ветра достигали до 24 м/с, в городе хозяйничала метель. Температурный фон был в пределах −17…-18 °C. В воскресенье осадков не было, но установился сильный северо-западный ветер. Минимальная температура стала немного ниже, а максимальная — выше субботы на 2 градуса.
Минувшей ночью в столице Приморского края осадков не отмечалось, ветер чуть стих, к утру температура воздуха понизилась до −18…-20 °C. Сегодня и вторник, 19 декабря, осадков не ожидается. Дневная температура воздуха повысится до −13…-16 °C, а ночная останется на уровне минувшей ночи.
Напомним, во Владивостоке из-за экстремально сильных морозов введён режим повышенной готовности. Он будет действовать до 9:00 24 декабря.