Холодно и без осадков: озвучен прогноз погоды на вторник во Владивостоке

Во Владивостоке в субботу шёл снег, порывы ветра достигали до 24 м/с, в городе хозяйничала метель. Температурный фон был в пределах −17…-18 °C. В воскресенье осадков не было, но установился сильный северо-западный ветер. Минимальная температура стала немного ниже, а максимальная — выше субботы на 2 градуса.