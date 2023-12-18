В Таганроге восстановлен железнодорожный переезд возле станции Михайловка

Как отмечается в сообщении, на выделенные компанией средства реконструированы участки старой грунтовой дороги и уложено новое полотно на старой грунтовке, ведущей к переезду, а также на пересечении рельсов, обустроены участки по обе стороны переезда и участок дороги от переезда в направлении микрорайона Андреевский.



Переезд позволит оптимизировать транспортные потоки, сделав более доступной северную часть города. Кроме того, благодаря открытию переезда возле Михайловки, будет разгружена дорожная сеть в центральных районах и единственный действующий железнодорожный переезд — Бакинский мост.



Сергей Иванов.