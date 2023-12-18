«Такого никто не ожидал»: в парке Галицкого устанавливают новый арт-объект

Инсталляцию устанавливают на крыше энергоцентра. Такой информацией поделились в Telegram-канале «Парк Галицкого Краснодар».
«Такого никто не ожидал. Каждый год — новинка. Это волшебно!» — написали в паблике.
В ближайшем будущем посетители смогут увидеть «планеты» и 354 «звезды». В настоящий момент специалисты устанавливают фрагменты арт-объекта. Уточняется, что Земля и Венера уже появились на крыше энергоцентра.
Ранее «МК на Кубани» рассказывал о том, что в парке «Краснодар» начали высаживать электрический шалфей. Напомним, он является неотъемлемой частью новогоднего оформления.