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«Такого никто не ожидал»: в парке Галицкого устанавливают новый арт-объект

В парке «Краснодар» совсем скоро появится новый арт-объект под названием «Большой парад планет».
«Такого никто не ожидал»: в парке Галицкого устанавливают новый арт-объект
Источник: телеграм-канал

Инсталляцию устанавливают на крыше энергоцентра. Такой информацией поделились в Telegram-канале «Парк Галицкого Краснодар».

«Такого никто не ожидал. Каждый год — новинка. Это волшебно!» — написали в паблике.

В ближайшем будущем посетители смогут увидеть «планеты» и 354 «звезды». В настоящий момент специалисты устанавливают фрагменты арт-объекта. Уточняется, что Земля и Венера уже появились на крыше энергоцентра.

Ранее «МК на Кубани» рассказывал о том, что в парке «Краснодар» начали высаживать электрический шалфей. Напомним, он является неотъемлемой частью новогоднего оформления.