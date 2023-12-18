«Могут по голове надавать». Калининградские дальнобойщики на грани срыва

«Сегодня 13-е декабря. Пытаюсь взять бронь с первого числа — слотов нет, — говорит Сергей Нагорный. — Фирма, с которой я вожу в Россию колбасу, из-за этого приостанавливала производство. Когда узнали про живую очередь, тендер объявили — кто дешевле поедет. Так, сбиваются ставки на перевозки. Стою уже пятый день. В любом случае, за издержки заплатит покупатель. Считаю, нас “нагнули”, когда ввели электронное бронирование. Литва никогда не подстраивалась под нас, и не будет. Неужели создатели электронной очереди этого не знали?! А теперь ещё завели тетрадку и пишут туда всех подряд, независимо, что человек везёт — заморозку, которая может лежать полгода или “охлаждёнку”. Этот водитель, может, дома сидит, ещё не загрузился, а уже записан. Надо убрать бронь и пускать всех по факту, как у “соседей”. Приехал на границу, показал накладную и другие документы, поставили в очередь. Получил номерок, машину — в накопитель, а сам свободен: хочешь — в кафе, хоть в гостиницу — душ принять».