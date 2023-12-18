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В 2024 году тарифы на услуги ЖКХ в Прикамье могут подорожать на 15%

В 2024 году максимальный рост стоимости коммунальных услуг в Пермском крае может составить 15,1%.
газ
Источник: РИА "Новости"

Такой показатель прописан в указе губернатора Дмитрия Махонина. Повышение цен произойдет с 1 июля 2024 года.

Увеличения тарифов коснется холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, газоснабжения, обращения с твердыми коммунальными отходами.

Последний раз тарифы на услуги ЖКХ в Пермском крае подорожали в декабре 2022 года.

ЖКХ