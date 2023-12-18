Балконы покрылись льдом: Сергей Шелест выехал на улицу Карбышева, где прорвало трубу с кипятком

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале рассказал, что выехал в Ленинский округ, где жители дома № 25 на улице Карбышева в очередной раз пострадали от коммунальной аварии.
В минувшую пятницу, 15 декабря, после ремонта трубы там произошёл новый прорыв. Горячая вода затопила подвал, паром окутало несколько балконов, которые на морозы быстро покрылись слоем льда.
По словам мэра Омска Сергея Шелеста, бригады Тепловой компании занимаются устранением порыва и параллельно откачивают воду из подвала.
«Поговорил с жильцами, обсудили ситуацию в разных подъездах. Дал поручение ресурсникам не уходить с объекта, пока ремонт не будет завершён. Ситуация, действительно, сложная, но мы ею занимаемся. Планирую выехать на место ещё раз — ближе к вечеру», — пообещал мэр в своём телеграм-канале.