Балконы покрылись льдом: Сергей Шелест выехал на улицу Карбышева, где прорвало трубу с кипятком

«Поговорил с жильцами, обсудили ситуацию в разных подъездах. Дал поручение ресурсникам не уходить с объекта, пока ремонт не будет завершён. Ситуация, действительно, сложная, но мы ею занимаемся. Планирую выехать на место ещё раз — ближе к вечеру», — пообещал мэр в своём телеграм-канале.