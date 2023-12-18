Мэр Симферополя проехался по проблемным местам города

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев в субботу, 16 ноября побывал на проблемных участках города и встретился с жителями. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Так, на улице Центральной остро стоит вопрос об отводе дождевых вод. По словам Афанасьева, в понедельник в администрации состоится совещание, где будут рассматривать пути решения проблемы; на совещание приглашена инициативная группа жителей улицы.
Кроме того, ко мне обратилась жительница улицы Миллера. Вопрос работы управляющей компании: обрезка деревьев, уборка подвалов. Дал поручение своему заместителю, все проблемные вопросы отработаем.
Жительница одного из домов по улице Беспалова попросила подсыпать подход к контейнерной площадке. Градоначальник заверил, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.