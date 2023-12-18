Где искать новогоднее настроение в Волгограде

Главная новогодняя елка Волгограда снова в ЦПКиО. Там к праздникам уже и ее украсили, и каток со снежными горками открыли, и резиденцию Деда Мороза. В парке этой зимой будут работать самый большой в городе каток с холодильным оборудованием, где можно покататься на коньках даже при легком плюсе. К двум прежним добавили еще четыре горки с генераторами снега для катания на тюбинге (ватрушке). Расположены они рядом со стадионом. Каждые выходные и все праздники в ЦПКиО — шоу-программа, развлечения, фестивали. Именно здесь будут гулянья в главную новогоднюю ночь.