Где искать новогоднее настроение в Волгограде

До Нового года осталось меньше двух недель. Волгоградцы в поисках предпраздничной атмосферы. Только вот искать ее в городе пока почти негде, если не считать ТРЦ. Даже едва прикрывший землю снежок вот-вот растает. Сайт volgograd.kp.ru узнал, где в Волгограде искать новогоднее настроение и когда город засверкает праздничными огнями.
Главная новогодняя елка Волгограда снова в ЦПКиО. Там к праздникам уже и ее украсили, и каток со снежными горками открыли, и резиденцию Деда Мороза. В парке этой зимой будут работать самый большой в городе каток с холодильным оборудованием, где можно покататься на коньках даже при легком плюсе. К двум прежним добавили еще четыре горки с генераторами снега для катания на тюбинге (ватрушке). Расположены они рядом со стадионом. Каждые выходные и все праздники в ЦПКиО — шоу-программа, развлечения, фестивали. Именно здесь будут гулянья в главную новогоднюю ночь.
После аварии с канализационным коллектором в пойме Царицы все еще продолжаются восстановительные работы. Главную елку оттуда убрали, но каток с холодильным оборудованием все же есть и так же, как и в ЦПКиО, менее подвержен капризам погоды.
В центре города тоже установили несколько елок. Новшеством стало праздничное деревце на площади перед бывшим кинотеатром «Победа» — ныне театром кукол. Рядом в субботу откроется еще одна резиденция главного зимнего волшебника. Елочки также стоят в Александровском саду, на пересечении Аллеи Героев с проспектом Ленина, в Комсомольском саду по традиции нарядят живую.
Украсили главным новогодним символом по традиции и парки, и площади в районах. Там единственная в этом году новинка — 12-метровая ель в сквере у колледжа в Советском районе, которую купили за счет экономии по итогам конкурсных процедур по благоустройству. Остальные украшения в городе буду прежние — пусть не новые, зато качественные, отмечают в мэрии. Их просто поменяют местами. А светящую цифру 3 все же заменят на четверку в светодиодном тоннеле 2024, который теперь придется искать на нижней террасе набережной, как и елочные шары.
Атмосферы праздника на улицах пока не чувствуется. Светодиодных украшений не видно, они появятся чуть позже. В мэрии уверяют, что украшают город по графику и уже через неделю Волгоград будет куда праздничнее. Новогодняя иллюминация украсит фонтан «Искусство» на верхней террасе Центральной набережной, рядом будет светящийся камин. Всюду развесят гирлянды.