В Калининградской области хотят разработать новый учебник по истории региона

Специалисты отметили, что работа над учебником уже началась. В настоящее время часто говорят о фальсификации истории. В связи с этим важно, чтобы молодые люди смогли разобраться в этой теме. Однако в учебном пособии речь также пойдет и о новейших страницах истории Калининградской области, уточняет ГТРК «‎Калининград».