Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Калининградской области хотят разработать новый учебник по истории региона

КАЛИНИНГРАД, 18 декабря, ФедералПресс. В Калининградской области сообщили, что в регионе может появиться новый учебник. Из учебного пособия дети смогут узнать об истории области.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«У нас изменились федеральные государственные стандарты и изменились федеральные программы, в учебном курсе истории есть часы, отведенные на изучение региональной истории», — рассказали эксперты в рамках Всероссийской научно-практической конференции в Черняховске.

Специалисты отметили, что работа над учебником уже началась. В настоящее время часто говорят о фальсификации истории. В связи с этим важно, чтобы молодые люди смогли разобраться в этой теме. Однако в учебном пособии речь также пойдет и о новейших страницах истории Калининградской области, уточняет ГТРК «‎Калининград».

Напомним, что нехватка учителей и кабинетов не позволяет отказаться от второй смены в калининградских школах.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал причину создания нового учебника истории.

Фото: ФедералПресс / Дарья Сеймовская.

образование