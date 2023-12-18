В Калининградской области хотят разработать новый учебник по истории региона

«У нас изменились федеральные государственные стандарты и изменились федеральные программы, в учебном курсе истории есть часы, отведенные на изучение региональной истории», — рассказали эксперты в рамках Всероссийской научно-практической конференции в Черняховске.
Специалисты отметили, что работа над учебником уже началась. В настоящее время часто говорят о фальсификации истории. В связи с этим важно, чтобы молодые люди смогли разобраться в этой теме. Однако в учебном пособии речь также пойдет и о новейших страницах истории Калининградской области, уточняет ГТРК «Калининград».
Напомним, что нехватка учителей и кабинетов не позволяет отказаться от второй смены в калининградских школах.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал причину создания нового учебника истории.
Фото: ФедералПресс / Дарья Сеймовская.