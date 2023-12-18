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Жителям Челябинской области рекомендовали передать показания за свет в декабре раньше привычного

Во второй этап двух новогодних акций «Уралэнергосбыта», в которых можно выиграть компьютерную технику, телефоны и сертификаты на бесплатную электроэнергию, прошло почти 850 тысяч человек. Чтобы стать претендентом на эти призы, теперь нужно соблюсти два важных условия: передать показания до 21 декабря и оплатить до конца года все долги и начисления, включая декабрьские.

— В ноябре передали показания по электроэнергии 847 655 клиентов компании и 245 517 — по тепловой энергии (АО «УСТЭК-Челябинск»), — рассказали в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт» об итогах первого этапа новогодней акции. — Теперь важно передать показания в декабре. Направить данные прибора учёта нужно заблаговременно — до 21 декабря. Изменения сроков передачи показаний связаны с предстоящими новогодними праздниками и ранним закрытием периода.

Показания, поступившие позже, не будут приняты к расчёту в декабре.

Где можно передать показания:

Для участия в акциях нужно передать показания и оплатить все долги, а также декабрьские начисления за электроэнергию, отопление и ГВС (для клиентов «УСТЭК-Челябинск») до конца года. Выполнив эти простые условия, южноуральцы автоматически становятся участниками розыгрыша подарков — компьютерной техники, телефонов и сертификатов на бесплатную электроэнергию.

Напомним, среди южноуральцев, которые вовремя платят за коммуналку, разыграют более 130 призов.

В августе в «Уралэнергосбыте» рассказали, как легко перейти на электронные квитанции, а дачников осенью попросили вовремя передавать показания за свет.

ЖКХ