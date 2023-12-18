Жителям Челябинской области рекомендовали передать показания за свет в декабре раньше привычного

Во второй этап двух новогодних акций «Уралэнергосбыта», в которых можно выиграть компьютерную технику, телефоны и сертификаты на бесплатную электроэнергию, прошло почти 850 тысяч человек. Чтобы стать претендентом на эти призы, теперь нужно соблюсти два важных условия: передать показания до 21 декабря и оплатить до конца года все долги и начисления, включая декабрьские.