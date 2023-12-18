Жителям Челябинской области рекомендовали передать показания за свет в декабре раньше привычного

— В ноябре передали показания по электроэнергии 847 655 клиентов компании и 245 517 — по тепловой энергии (АО «УСТЭК-Челябинск»), — рассказали в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт» об итогах первого этапа новогодней акции. — Теперь важно передать показания в декабре. Направить данные прибора учёта нужно заблаговременно — до 21 декабря. Изменения сроков передачи показаний связаны с предстоящими новогодними праздниками и ранним закрытием периода.
Показания, поступившие позже, не будут приняты к расчёту в декабре.
Где можно передать показания:
- в личном кабинете «Уралэнергосбыт» (и мобильном приложении);
- в личном кабинете Сбербанка (и мобильном приложении);
- на странице сайта «Уралэнергосбыт» «Передать показания»;
- в личном кабинете Единого расчётного цента;
- через приложение «Умный город» компании «Интерсвязь»;
- по телефону-автоответчику: 8 (351)214−71−14;
- при оплате через агентов по приёму платежей;
- через инфомат при очном посещении центров обслуживания.
Для участия в акциях нужно передать показания и оплатить все долги, а также декабрьские начисления за электроэнергию, отопление и ГВС (для клиентов «УСТЭК-Челябинск») до конца года. Выполнив эти простые условия, южноуральцы автоматически становятся участниками розыгрыша подарков — компьютерной техники, телефонов и сертификатов на бесплатную электроэнергию.
Напомним, среди южноуральцев, которые вовремя платят за коммуналку, разыграют более 130 призов.
В августе в «Уралэнергосбыте» рассказали, как легко перейти на электронные квитанции, а дачников осенью попросили вовремя передавать показания за свет.