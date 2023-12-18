Что можно и нельзя делать в день Николая Чудотворца 19 декабря, который называют Никола Зимний

В Беларуси православные верующие 19 декабря празднуют день одного из самых почитаемых святых во всем мире Николая Чудотворца (Угодника). Интересно, что день святого Николая отмечают два раза в году. Это всегда происходит 22 мая, когда празднуется Никола Вешний и 19 декабря — Никола Зимний. К слову, Николай Чудотворец является покровителем детей, моряков, путешественников, а также купцов.