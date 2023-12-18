Что можно и нельзя делать в день Николая Чудотворца 19 декабря, который называют Никола Зимний

В Беларуси православные верующие 19 декабря празднуют день одного из самых почитаемых святых во всем мире Николая Чудотворца (Угодника). Интересно, что день святого Николая отмечают два раза в году. Это всегда происходит 22 мая, когда празднуется Никола Вешний и 19 декабря — Никола Зимний. К слову, Николай Чудотворец является покровителем детей, моряков, путешественников, а также купцов.
День Николая Чудотворца 19 декабря, история праздника
Интересно, что святой Николай является прообразом Деда Мороза и 19 декабря, когда отмечается его праздник, дети находят подарки под подушкой. По традиции, у святого просили помощи с замужеством. Также к нему с молитвой прибегали земледельцы. В народе Николая Чудотворца называли вторым заступником после Бога. А в некоторых регионах Беларуси говорили так: «Да Мiколы няма зiмы нiколi».
День Николая Чудотворца 19 декабря, что нельзя делать
В день святого Николая запрещалось проводить уборку в доме и заниматься тяжелым физическим трудом. Не стоит ругаться. А еще нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Кроме того, 19 декабря не стоит грустить. Предки верили, что таким образом можно накликать сильные морозы.
День Николая Чудотворца 19 декабря, что можно делать
На святого Николая всегда ходили в церковь и молились об удачном замужестве и здоровье. Кроме того, дома накрывали стол с постными блюдами, так как продолжается Рождественский пост. За столом собирались родные и близкие. Интересно, что 19 декабря считалось последним днем в году, когда необходимо отдать все долги.
День Николая Чудотворца 19 декабря, народные приметы
Согласно приметам, с 19 декабря начинаются сильные морозы, а также наступают самые короткие дни в году. Считается, сколько снега выпадет в этот день, то столько травы вырастет весной. В том случае, если замело все дороги, то снегопад продлится до Нового года.