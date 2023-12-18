В Самаре посреди декабря решили высадить деревья на ул. Ташкентской

Насколько известно, коммунальщики продолжили облагораживать аллею и в последующие дни. К примеру, горожане вновь застали их за высадкой деревьев 17 декабря. Самарцы отмечают, что прошлые растения, которые высадили на улице Ташкентской в подходящие время года и погоду, не прижились. Они засохли без должного ухода. Надежды на то, что посаженные зимой деревья приживутся, у них мало.