В Самаре посреди декабря решили высадить деревья на ул. Ташкентской

Жители Самары в декабре стали свидетелями необычной картины. Они заметили, как коммунальщики решили в самый разгар зимы посадить на улице Ташкентской деревья. Горожане поделились с «КП-Самара» фото.
Так, высадкой деревьев службы благоустройства занялись в 14а микрорайоне 12 декабря, когда на улице держался сильный мороз.
— Ситуация обескураживает. Когда на улице устойчивый минус за 20 градусов, на нашей аллее решили посадить деревья. Это что же за супер зимостойкий вид? — рассказала жительница одного из домов на улице Ташкентской.
Насколько известно, коммунальщики продолжили облагораживать аллею и в последующие дни. К примеру, горожане вновь застали их за высадкой деревьев 17 декабря. Самарцы отмечают, что прошлые растения, которые высадили на улице Ташкентской в подходящие время года и погоду, не прижились. Они засохли без должного ухода. Надежды на то, что посаженные зимой деревья приживутся, у них мало.